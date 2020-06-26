Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 26 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

26 Июнь 2020 2020-06-26T14:28:49+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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26 июня в Удмуртии выявили 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 4 жителей Вавожского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском и Граховском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 595

Можга - 193

Алнашский район - 117

Завьяловский район - 91

Малопургинский район - 54

Глазов - 36

Воткинский район - 33

Балезинский район - 33

Можгинский район - 23

Граховский район - 19

Увинский район - 17

Сарапул -25

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 15

Ярский район - 8

Воткинск - 10

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 7

Игринский район -13

Кезский район - 6

Кизнерский район - 5

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 3

Селтинский район - 3

Вавожский район - 10

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU