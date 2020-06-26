2020-06-26T09:14:43+03:00
Коронавирус Covid-19

На утро 26 июня в Удмуртии выявлено 23 случая заражения корнавирусом

Выписали 32 человека
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

В Удмуртии за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 4 жителей Вавожского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском и Граховском районах, - сообщил Александр Бречалов.

За сутки выписали 32 человека. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1357 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 26 из них закончились летальным исходом, 948 человек выздоровели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Помните чиновника, который устроил дебош в аэропорту Ижевска? Заседание по его делу перенесли уже второй раз.

- Елизавету Туктамышеву можно поздравить! Наша землячка защитила диплом на «пять».

- В Удмуртии рассмотрели дело об убийстве.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова вошла в рейтинг журнала Форбс
До 15 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за покушение на незаконный сбыт наркотиков
На утро 26 июня в Удмуртии выявлено 23 случая заражения корнавирусом
Дело об убийстве рассмотрели в Удмуртии
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева защитила диплом на «пять»
Внучку, напавшую на бабушку с ножом в Удмуртии, осудили
Заседание по делу чиновника, хулиганившего в аэропорту Ижевска, снова перенесли
Водитель в Ижевске не справился с управлением и улетел в яму
Ситуационный центр Общественной палаты Удмуртии открылся в Ижевске
Tele2 запускает тариф для геймеров
Сводный отряд МВД по Удмуртии отправился в командировку на полгода на Северный Кавказ
На два дня в Ижевске по улице Советская закроют движение
Спасатели Удмуртии помогли женщине с ребенком выйти из закрытой квартиры
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 25 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Ижевчанина задержали за избиение знакомой
23 июня на дорогах Ижевска сбили четверых детей-велосипедистов
Контакт-центр «Ростелекома» начал принимать показания счетчиков от жителей Ижевска
В одном из районов Ижевска появится комплекс для сдачи норм ГТО