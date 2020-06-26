На утро 26 июня в Удмуртии выявлено 23 случая заражения корнавирусом
В Удмуртии за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 4 жителей Вавожского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском и Граховском районах, - сообщил Александр Бречалов.
За сутки выписали 32 человека. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1357 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 26 из них закончились летальным исходом, 948 человек выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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