На утро 26 июня в Удмуртии выявлено 23 случая заражения корнавирусом

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:14:43+03:00

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В Удмуртии за сутки выявлено 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 16 жителей Ижевска, 4 жителей Вавожского района, по одному случаю зарегистрировано в Можге, Завьяловском и Граховском районах, - сообщил Александр Бречалов.

За сутки выписали 32 человека. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1357 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 26 из них закончились летальным исходом, 948 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU