Олег Бекмеметьев: «Я считаю, что Ижевск заслуживает звания Города трудовой доблести»

26 Июнь 2020 2020-06-26T15:41:49+03:00

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В Ижевске с 25 июня начали работать избирательные участки, на которых горожане могут оставить свое мнение по поводу поправок к Конституции, а также проголосовать за присвоение столице Удмуртии звания «Город трудовой доблести». Выполнить свой гражданский долг сегодня, 26 июня, в лицей №22 пришел и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

– Это голосование очень важно для нашего города. Я неоднократно обращался к горожанам с просьбой поучаствовать в голосовании и помочь городу получить это почетное звание. В моем понимании, мы обладаем практически всеми необходимыми критериями, которое позволят нам его получить. И считаю, что город заслуживает этого звания, – отметил Олег Бекмемтьев. – Важно отметить, что оргкомитет, который из 20 претендентов на это звание будет выбирать 10, особое внимание будет уделять тому, как жители того или иного города отнеслись к голосованию: активно или нет, вложили ли в свой голос сердце и душу. Я жду очень хороших результатов, потому что уверен в ижевчанах.

Фото: Мария Хафизова

Напомним, что Ижевск претендует на почетное звание «Город трудовой доблести» в числе 20 городов страны, чьи жители самоотверженно трудились в годы Великой Отечественной войны. Чем больше голосов ижевчан соберет эта инициатива, тем больше шансов, что федеральные эксперты выберут именно нас.

Где и когда голосовать?

Избирательные участки работают с 25 июня по 1 июля включительно, ежедневно с 8:00 до 20:00. Узнать адрес своего участка можно по ссылке. Для голосования необходим паспорт.

С 25 по 30 июня в Ижевске также организованы выездные избирательные участки – передвижные палатки, которые устанавливаются во дворах многоквартирных домов. График их перемещения можно посмотреть на сайте города.

Проголосовать можно и на дому – в случае, если у вас нет возможности прийти на избирательный участок. Для этого нужно написать заявление или обратиться устно в соответствующую участковую комиссию до 17:00 1 июля. Заявление может подать сам участник голосования, его родственник или представитель социальных служб.

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ИСТОЧНИК KP.RU