Жительницу Удмуртии осудят за убийство новорожденного ребенка
В Удмуртии осудят 35-летнюю местную жительницу за убийство новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- 15 апреля 2020 года во дворе одного из домов в поселке Балезино было обнаружено тело новорожденного ребенка. Полицейские установили личность матери, как позже выяснилось, о своей беременности она никому не сказала. Когда женщина почувствовала, что рожает, она пошла до площадки у запасного выхода дома культуры, там родила, положила ребенка в пакет и оставила в кустах, - говорится в сообщении.
Ребенок скончался от переохлаждения. В рамках уголовного дела осмотрено место происшествия, проведены проверки показаний обвиняемой на месте, проведены экспертизы. Обвиняемая признала вину в полном объеме, объяснив поступок тяжелым материальным положением и неустроенностью личной жизни.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь женщине грозит до 5 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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