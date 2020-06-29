Более 2 тысяч медиков в Удмуртии получили стимулирующие выплаты

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:06:23+03:00

На данный момент все средства за май были выплачены

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии стимулирующие выплаты получили 2870 медиков. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на замминистра здравоохранения Никиту Свирина.

- В их числе врачи – 764 человека, средний мед персонал – 1 492 человека, младший мед персонал – 303 человека, прочий персонал (в том числе водители скорой медицинской помощи) - 311 человек. Общий объем выплат составил 128,4 млн рублей. Также выплаты получили в трех районных больницах - 39 работников, в том числе 20 фельдшеров и 19 водителей скорой медицинской помощи, участвующих в транспортировке «коронавирусных» пациентов, - отметил Никита Свирин.

Министр труда и соцполитики Удмуртии Татьяна Чуракова рассказала о выплатах соцработникам в условиях карантина учреждений.

- С 27 апреля были введен карантин в «Республиканском доме-интернате для престарелых и инвалидов» с девятью филиалами. Сейчас уже проведено 4 смены по 14 дней. Количество сотрудников, которые работали и проживали в учреждении в это время составило 2029 человек. Объем средств, направленный на выплаты стимулирующего характера этим категориям составил 52,5 млн рублей. Также с 15 июня карантин введен в Глазовском и Канифольном детских домах-интернаты для умственно отсталых, в которых проживают 280 детей. А с 17 июня в Ижевском детском доме, там всех сотрудников будут проверять на коронавирус, - отменила Татьяна Юрьевна.

Объем средств на выплаты стимулирующего характера и питание сотрудников за 3 смены по 14 дней ориентировочно составит 2,2 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Коронавирус в Ижевске, новости на 27 и 28 июня 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU