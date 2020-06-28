2020-06-28T16:06:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ижевске, новости на 27 и 28 июня 2020: 66 выздоровевших и 43 заболевших

Рассказываем, что произошло за 2 дня
Инга Коган
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Коронавирус в УдмуртииКоронавирус в Удмуртии
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27 июня в Удмуртии выявлено 22 новых случаев коронавируса. 12 жителей Ижевска, 5 жителей Сарапульского района, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Сарапуле, Можге, Воткинске, Вавожском и Завьяловском районах. К сожалению, в этот день стало известно, что от инфекции скончалась 61-летняя пациентка. 51 человек окончательно выздоровели и выписались домой.

На утро 28 июня выявлен еще 21 новый случай коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, 4 жителей Сарапула, 1 жителя Глазова. Врачам удалось вылечить еще 15 пациентов.

Что еще произошло:

- Президент России Владимир Путин рассказал, что сдает тесты на коронавирус каждые 3–4 дня, и все показывают отрицательный результат.

- Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 1 тыс. 527 человек – таковы данные Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тыс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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