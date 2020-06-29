2020-06-29T11:51:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 29 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 29 июня в Удмуртии выявили 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, 2 жителей Балезинского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Сарапуле, Можге, Вавожском, Сюмсинском, Можгинском районах

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 623

Можга - 201

Алнашский район - 117

Завьяловский район - 98

Малопургинский район - 54

Глазов - 38

Воткинский район - 33

Балезинский район - 35

Можгинский район - 24

Граховский район - 19

Увинский район - 17

Сарапул -31

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 20

Ярский район - 8

Воткинск - 11

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 7

Игринский район -13

Кезский район - 6

Кизнерский район - 5

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 3

Вавожский район - 12

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 2

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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