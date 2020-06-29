2020-06-29T08:14:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 29 июня: 20 новых случаев заражения и 7 человек в тяжелом состоянии

Рассказываем свежую статистику
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 29 июня зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, 6 жителей Завьяловского района, 2 жителей Балезинского района, по одному случаю зарегистрировано в Глазове, Сарапуле, Можге, Вавожском, Сюмсинском, Можгинском районах, - написал Александр Владимирович.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1420 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в 167 населенных пунктах, расположенных на территории 30 муниципальных образований.

Также 7 человек находятся в тяжелом состоянии, 55 средней степени тяжести и 317 человек в удовлетворительном состоянии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Молодежный парламент Удмуртии предложил ограничить в регионе продажу одноразовой пластиковой посуды и пакетов.

- Замминистра здравоохранения Удмуртии рассказал, сколько медиков получили "коронавирусные" выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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