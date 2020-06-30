Принципиально новый SKODA RAPID уже доступен к покупке в Удмуртии

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:40:18+03:00

Приобрести его можно в дилерском центре АСПЭК-Лидер

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Премьера ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ŠKODA RAPID в России состоялась в конце 2019 года. И уже сегодня обновленная модель доступна к продаже в Ижевске. Модель сохранила практичный и функциональный кузов лифтбек, при этом получив более современный дизайн и новые технологии.

Ярко выраженную индивидуальность облику RAPID придает новая передняя часть автомобиля. Резко очерченные грани, фары стреловидной формы со встроенными светодиодами формируют современный образ популярной модели, а сзади RAPID выделяют эффектные зауженные L-образные фонари в кристаллическом дизайне.

В салоне с первого взгляда обращают на себя внимание новые декоративные панели и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы. Кроме того, RAPID является первой моделью ŠKODA в России, для которой доступно 2-спицевое рулевое колесо с обогревом. В сочетании с обогревом лобового стекла эксплуатация модели становится особенно приятной и удобной в зимних условиях.

Передовые технологии нового RAPID обеспечивают исключительный уровень комфорта и безопасности. Среди них, к примеру, система контроля дистанции спереди Front Assist и датчики парковки в переднем и заднем бамперах.

Узнайте больше о новом автомобиле ŠKODA на странице в ВКонтакте официального дилера ŠKODA в Ижевске. Здесь собраны 8 роликов, которые максимально раскрывают особенности новой модели, ее историю и технические характеристики.

Прокатитесь сами на ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОМ ŠKODA RAPID: С 4 по 12 июля в дилерском центре АСПЭК-Лидер пройдут дни ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО ŠKODA RAPID. В течение 9 дней каждый вместе со своей семьей сможет протестировать обновленную модель, выбрав один из трех вариантов тест-драйва. Маленькие гости смогут пройти свой собственный «Детский тест-драйв» в шоу-руме. А в конце поездки все участники получат памятный сувенир.

Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас по телефону: +7 (3412) 20-95-57 или на сайте aspec-lider.ru.

*шкода рапид, фрон ассист

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ИСТОЧНИК KP.RU