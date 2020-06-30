«Ижсталь» капитально отремонтировала один из основных прокатных станов
Завод «Ижсталь», входящий в группу «Мечел», капитально отремонтировал прокатный стан 450, что обеспечит выполнение производственной программы и безаварийную работу стана в межремонтный период. В общем объеме производства доля стана превышает 30%.
Специалисты завода усилили опорные конструкции нагревательных печей, заменили изношенные детали и узлы, восстановили гидравлическую систему, отремонтировали энергооборудование, усовершенствовали схему управления вспомогательными механизмами, выполнили комплекс профилактических мероприятий и работ по благоустройству прилегающих к стану площадей цеха.
Стан 450 производит прокат круглого, квадратного и полосового сечения из всего спектра выплавляемых заводом марок стали, в том числе – нержавеющих, быстрорежущих и жаропрочных. С 2017 по 2019 годы стан модернизировали, увеличив размерный ряд прокатываемого металла со 120 до 200 мм, ввели в строй установку гидросбива окалины. Продукция стана отгружается российским и зарубежным предприятиям автомобиле- и машиностроения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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