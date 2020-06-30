2020-06-30T15:52:57+03:00
Общество

Бесплатный проезд в транспорте и спортивные абонементы: в Ижевске разыграют 2600 призов

Шансы получить их есть у всех, кто 1 июля проголосует в поддержку присвоения Ижевску звания Город трудовой доблести
КАРДОПОЛЬЦЕВА Елена
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Фото: Кардопольцева ЕленаФото: Кардопольцева Елена
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1 июля, в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, в Ижевске пройдет дополнительное голосование – в поддержку присвоения столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести». Отдать свой голос за это можно на своем избирательном участке с 8:00 до 20:00. Все, кто поддержит Ижевск и заполнит соответствующий бюллетень, станут участниками большого розыгрыша призов, посвященного 260-летию Ижевска.

Как сообщает пресс-служба Администрации города, всего будет разыграно 2600 призов. Среди них – абонементы на бесплатный проезд в общественном транспорте, посещение аттракционов в Летнем саду или прогулку на теплоходе, билеты в зоопарк и театр, спортивные абонементы – на катки, в бассейны, тренажерные залы, а также многое другое. Подарки получит каждый пятидесятый участник голосования.

В случае, если Ижевск получит звание Города трудовой доблести, в нашем городе установят соответствующую памятную стелу. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что стоять она будет на территории района, который соберет больше всего голосов в поддержку столицы Удмуртии.

Подробнее о том, что дает звание Города трудовой доблести, читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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