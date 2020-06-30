Мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии в отношении школьницы, разыскивают в Ижевске

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:30:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские Ижевска разыскивают подозреваемого в сексуальном насилии над школьницей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- 24 июня ночью в лесополосе по улице Автономная №89 мужчина с применением насилия совершил действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки. По подозрению в совершении данного преступления разыскивается Хуснетдинов Расим Равелевич, 35 лет, может находиться в районе улиц Кирзаводская, Автономная, Клубная Ижевска, - говорится в сообщении.

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 165 см, волосы черного цвета, коротко стриженный, среднего телосложения, на обоих руках имеются татуировки.

Одет: темный спортивный костюм на молнии с белой полосой на груди. На левой штанине спортивных штанов имеется надпись на английском языке белого цвета. На ногах резиновые тапочки, на лице возможна медицинская маска. При себе может быть черная дорожная сумка.

Всех, кто располагает информацией о разыскиваемом или о его местонахождении, просьба сообщить в Управление уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике по тел. 8-904-310-31-60, 8-912-751-50-45.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На трассе Удмуртии пьяный водитель устроил ДТП.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU