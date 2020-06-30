На трассе Удмуртии пьяный водитель устроил ДТП

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:29:12+03:00

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В Удмуртии 29 июня на первом километре автодороги «Бураново - Киясово» пьяный водитель устроил ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 55-летний водитель машины ВАЗ 2109 в состоянии опьянения вылетел с дороги в кювет с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил травмы, в отношении него составлены административные материалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU