Концерты и спортивный праздник: что ждет ижевчан 1 июля?

30 Июнь 2020 2020-06-30T17:13:56+03:00

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1 июля для ижевчан запланировано много мероприятий на Центральной площади и в парке Кирова. «Комсомолка» рассказывает подробнее.

Так, с 11:00 до 13:00 на Центральной площади будет работать «Город профессий»: пожарные, врачи скорой помощи, инспекторы ГИБДД, актеры, ведущие и художники расскажут о своих профессиях и проведут мастер-классы.

Также в рамках праздничной программы «Ижевск вечерний» пройдут мероприятия:

16:00 – 17:00 - концертная программа муниципального хореографического ансамбля «Моя Россия».

17:00 – 17:30 - караоке-баттл песен военных лет.

17:30 – 19:00 - концерт ансамбля «Шулдыр жыт» («Веселый вечер»).

19:00 – 20:00 - дискотека от этнопроекта «Эктоника».

В парке Кирова с 11:00 до 13:00 пройдет спортивный праздник, где все желающие смогут принять участие в танцевальной зарядке и спортивных мастер-классах. А с 17:00 до 20:00 на сцене в парке пройдет выступление ижевских музыкальных групп.

В этот же день ижевчане узнают победителя в конкурсе #Добрососедство18.

Всех желающих ждут в 10:00 на улице Красногеройская, 103 и в 11:00 на улице Удмуртская 266, 268, 264а (Добродом 1, 2, 3).

Набережная Ижевского пруда не останется в стороне - с 18:00 до 20:00 у ротонды горожане откроют танцевальный сезон.

Напомним, что во избежание распространения коронавируса необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU