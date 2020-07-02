1 сентября в школы Ижевска придут более 10 тысяч первоклассников

2 Июль 2020 2020-07-02T13:13:32+03:00

В этом году за парты ижевских школ сядет больше первоклашек, чем в прошлом Фото: Амир Закиров

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Подготовка в школах и детских садах Ижевска к новому учебному году началась. Об этом 1 июля рассказал в прямом эфире на официальных страницах в соцсетях глава города Олег Бекмеметьев.

В этом году за парты ижевских школ сядет более 10 тысяч первоклассников, это больше, чем в прошлом году. Чтобы с комфортом разместить всех ребят, в 23 школах города создадут 795 дополнительных мест, на эти цели направлено 15 млн рублей.

В этом году откроется новое здание школы № 20 на 825 мест по улице Леваневского.Фото: Диля Ахмадишина

Для дошколят в детских садах № 218 и №276 также организуют дополнительные места за счет перепрофилирования имеющихся помещений. Три новые группы будут рассчитаны на 75 детей, а на участках появятся дополнительные веранды.

Многие работы осуществляется при участии депутатов Городской думы Ижевска. На финансирование работ по Реестру наказов избирателей направлено 35 млн рублей. За счет этих средств в 51 учреждении заменят оконные блоки, в 12-и поменяют двери, в 11-и отремонтируют кровлю, в 13-и обновят сантехнику, в 34-х выполнят ремонт классов, и в четырех - благоустройство территории.

При поддержке депутатов для 17 образовательных учреждений приобретут технологическое оборудование и для 10 – компьютеры.Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Также в Ижевске продолжаются работы по проекту «Большой ремонт». С прошлого года в 12 школах и 32 садиках отремонтированы кровли, а в 14 школах и 33 детских садах установлены новые оконные блоки. Сейчас кровли ремонтируют в школах №№ 7, 49, 50, 74, 91, 97, а в школах №№ 7, 74, 91 меняют окна. Еще 17 школах и семи садиках работы начнутся совсем скоро – уже прошли торги. Торги по ремонту кровель 11 учреждений и замене оконных блоков в двух школах еще идут. Также в рамках проекта «Большой ремонт» пройдет реконструкция второго этажа Школы юных летчиков.

На противопожарные мероприятия и ремонт инженерных коммуникаций в школах и садиках из городского бюджета направлены 19 млн рублейФото: Амир Закиров

Отдельное внимание уделяется школам, в которых учатся особенные дети. Так в школе № 53 пройдут кровельные работы, капитальный ремонт актового зала и замена оконных блоков - стоимость этих работ составляет 5 870 тыс. рублей. В коррекционных школах №39 и №79 благодаря федеральному проекту «Современная школа» национального проекта «Образование» улучшится материально-техническая база, а на обустройство специальной площадки для активного отдыха около одной из школ, где обучаются маломобильные дети, город направит почти 5 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU