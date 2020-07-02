В Удмуртии подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России

2 Июль 2020 2020-07-02T14:03:59+03:00

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2 июля, в 14:00 состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Удмуртии, на котором подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию России и подписали протокол.

455908 жителей республики проголосовали за принятие поправок, результат составил 68,92% от общего числа голосов. 199 тысяч избирателей высказались простив принятия поправок, что составило 30,1% голосов. Явка на избирательные участки составила 56,25%.

- Это достойный результат, активность в регионах хорошая, - отметил председатель ЦИК Удмуртии Виктор Кушко.

На участках были установлены камеры видеонаблюдения без трансляции в Интернет. Также сообщается, что за время голосования поступило 26 обращений, но нарушений не зафиксировали; никаких замечаний и жалоб со стороны наблюдателей не поступало. В целом голосование было признано легитимным.

Напомним, всего в республике работало 1185 избирательных участков, «Комсомолка» вела текстовую трансляцию о ходе голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU