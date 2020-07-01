Голосование за поправки в Конституцию 2020: явка, предварительные итоги и отзывы жителей Удмуртии

Наступил финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Оно проходит в России с 25 июня по 1 июля. Сегодня, любой желающий может прийти на свой участок и выразить мнение о поправках в главный документ страны. Кроме этого, оставить свой голос можно будет и за присвоение Ижевску звания Города трудовой доблести. «Комсомолка» ведет текстовую трансляцию, чтобы вы были в курсе последних новостей с избирательных участков.

ВАЖНО!

Узнать адрес своего участка можно по ссылке. Для голосования необходим паспорт.

8:00 В Удмуртии открылись избирательные участки. Они будут работать до 20:00. Для голосования при себе нужно иметь паспорт. На входе каждому измерят температуру, выдадут маску, перчатки, обработают руки. Также выдадут персональную ручку.

9:01 Свое мнение на избирательном участке выразил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин.

- Более 140 тысяч ижевчан поддержали идею присвоения нашему городу звания «Город трудовой доблести». У нас с вами сегодня есть хорошая возможность выразить свое мнение по поправкам в Конституцию РФ и поддержать наш город! - написал он на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/oleg.garin

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