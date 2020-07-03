46-летнюю женщину разыскивают в Удмуртии
С 12 июня в Удмуртии разыскивают 46-летнюю жительницу деревни Пирогово – Алексееву Раису Петровну. Она вышла из дома в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».
Раиса Петровна была одета в разноцветную футболку и зеленую юбку. Рост женщины около 165 сантиметров, она среднего телосложения. Волосы у женщины темно-русые, глаза карие.
Если вы можете сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, сообщите по телефонам горячей линии «Поисково-спасательного отряда «Регион 18»: 8-951-195-29-71, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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