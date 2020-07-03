2020-07-03T08:52:43+03:00
Общество

Tele2 и фонд «Навстречу переменам» объявляют конкурс для журналистов

Участники конкурса могут претендовать на призы от 10 до 40 тысяч рублей
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Руководители фондов, волонтерских движений, авторы социально-предпринимательских проектов меняют мир к лучшему, но общество мало знает об их работе. Поэтому фонд «Навстречу переменам», компания Tele2, медиахолдинг «НМГ» и канал Viasat Nature запускают проект, направленный на популяризацию социальных инициатив. Конкурс #ГЕРОИПЕРЕМЕН поощряет стремление журналистов и блогеров рассказывать об успехах социальных проектов и их лидеров. Цель проекта – показать обществу как можно больше реальных историй благотворительности и волонтерства в России.

Журналисты могут принять участие в следующих номинациях:

1. «Текст по другим правилам» от компании Tele2 – в номинации рассматриваются публикации в СМИ и блогах о лидерах социальных проектов;

2. «Увидеть героя» от медиахолдинга «НМГ» – в ней участвуют видеоматериалы о лидерах социальных проектов;

3. «Герой живой планеты» от канала Viasat Nature – здесь рассматриваются публикации и видеоролики о лидерах экопроектов.

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Победитель номинации «Текст по другим правилам» получит 40 тыс. рублей. Tele2 и фонд «Навстречу переменам» отметят двух других сильных авторов призами по 10 тыс. рублей. Главный приз номинации «Увидеть героя» – размещение материала победителя на одном из каналов АО «Национальная Медиа Группа». Лучшему автору в номинации «Герой живой планеты» достанется 25 000 рублей.

Этапы конкурса:

30 июня – 10 сентября 2020 года: прием заявок от журналистов и блогеров. На конкурс принимаются оригинальные творческие материалы, опубликованные с 10 июня 2019 года по 10 сентября 2020 года.

11 сентября – 15 октября 2020 года: экспертная оценка материалов жюри.

20–30 октября 2020 года: награждение победителей в Москве на торжественном мероприятии фонда «Навстречу переменам», посвященном развитию социального предпринимательства в России и поведению итогов очередного всероссийского конкурса по поддержке социальных проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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