Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 3 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 3 июля в Удмуртии выявили 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, по два случая заболевания зарегистрировано в Кизнерском и Можгинском районах, по одному в Завьяловском и Увинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 659
Можга - 211
Алнашский район - 117
Завьяловский район - 102
Малопургинский район - 55
Глазов - 39
Воткинский район - 33
Балезинский район - 36
Можгинский район - 27
Граховский район - 19
Увинский район - 18
Сарапул -38
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 20
Ярский район - 8
Воткинск - 11
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 7
Игринский район -17
Кезский район - 8
Кизнерский район - 11
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 3
Вавожский район - 14
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 3
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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