2020-07-03T08:19:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 июля: 23 случая заражения и 25 выздоровевших

Всего в республике 1096 человек справились с коронавирусом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 3 июля зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, по два случая заболевания зарегистрировано в Кизнерском и Можгинском районах, по одному в Завьяловском и Увинском районах, - написал глава республики.

На 3 июля выздоровели 25 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1499 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом, 1096 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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