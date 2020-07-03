Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 июля: 23 случая заражения и 25 выздоровевших

3 Июль 2020 2020-07-03T08:19:19+03:00

Всего в республике 1096 человек справились с коронавирусом

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В Удмуртии на утро 3 июля зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, по два случая заболевания зарегистрировано в Кизнерском и Можгинском районах, по одному в Завьяловском и Увинском районах, - написал глава республики.

На 3 июля выздоровели 25 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1499 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом, 1096 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU