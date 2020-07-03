Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 3 июля: 23 случая заражения и 25 выздоровевших
В Удмуртии на утро 3 июля зарегистрировано 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 11 жителей Ижевска, 6 жителей Можги, по два случая заболевания зарегистрировано в Кизнерском и Можгинском районах, по одному в Завьяловском и Увинском районах, - написал глава республики.
На 3 июля выздоровели 25 человек.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1499 лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом, 1096 человек выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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