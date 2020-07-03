Проверки газового оборудования начались в Ижевске

3 Июль 2020 2020-07-03T16:31:15+03:00

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В Ижевске начались проверки газового оборудования в домах, где это не успели сделать из-за введенных ограничений в связи с распространением коронавируса. По графику не было проверено 520 домов.

- Все непроверенные дома были включены в график и распределены на 3 ближайших месяца. В управляющие организации будет направлено предложение о возможности выхода специалистов в выходной день, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Ижевск».

Уведомления о проверках уже отправили в управляющие организации. Ознакомиться с ним можно на сайте АО «Газпром газораспределение Ижевск». Специалистам, которые придут по конкретным адресам, будут выдавать маски, бахилы, дезинфицирующие средства.

Если у газового оборудования истек срок эксплуатации, его нужно заменить в течение 60 дней. Заменять оборудование должна специализированная организация. Сделать заявку на замену оборудования можно по телефонам (3412) 539-018, 539-010, 539-210 или на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU