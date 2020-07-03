Какая погода ждет ижевчан в выходные?
В Ижевске в ближайшие выходные ожидается теплая и дождливая погода. «Комсомолка» традиционно рассказывает подробно о погоде.
Так, по данным сервиса Яндекс погода, 4 июля, в субботу, днем ожидается +25…+26 градусов, ночью +19…+20 градусов, небольшой дождь. При этом, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, днем 4 июля местами ожидаются грозы с усилением ветра с порывами до 15-17 м/с.
5 июля, в воскресенье, днем +26…+27 градусов, ночью +18…+19 градусов, весь день дождь.
По предварительному прогнозу, на следующей неделе температурный фон продолжит повышаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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