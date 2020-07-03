Какая погода ждет ижевчан в выходные?

3 Июль 2020 2020-07-03T16:19:15+03:00

Будет тепло и немного дождливо

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В Ижевске в ближайшие выходные ожидается теплая и дождливая погода. «Комсомолка» традиционно рассказывает подробно о погоде.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 4 июля, в субботу, днем ожидается +25…+26 градусов, ночью +19…+20 градусов, небольшой дождь. При этом, по информации пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, днем 4 июля местами ожидаются грозы с усилением ветра с порывами до 15-17 м/с.

5 июля, в воскресенье, днем +26…+27 градусов, ночью +18…+19 градусов, весь день дождь.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе температурный фон продолжит повышаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU