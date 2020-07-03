2020-07-03T16:36:43+03:00
Общество

Tele2 и Почта Банк предлагают клиентам новый формат рассрочки

Клиентам оператора доступен «Легкий платеж»
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Tele2 совместно с Почта Банком запускает новый формат рассрочки – «Легкий платеж». В стандартной схеме кредитования ежемесячный взнос рассчитан равными частями по количеству месяцев рассрочки. «Легкий платеж» позволяет в первые 2-3 месяца после оформления кредита на товар выплачивать только проценты по нему без основного долга. При этом за счет скидки на основной товар переплата для клиента составляет 0%.

Абонентам Tele2 доступен кредит до 150 тыс. рублей. Например, при покупке в салоне Tele2 до 30 тыс. рублей с рассрочкой на год сумма платежа в первые три месяца составит 400 рублей, а в последующие – 3 200 рублей 53 копейки. При оформлении кредита на год до 20 тыс. рублей в первые три месяца сумма платежа будет 300 рублей, далее – 2 121 рубль 63 копейки. Подробности об условиях предоставления кредита необходимо уточнять в салонах оператора.

Рассрочка – это предоставляемый банком кредит, при котором нет переплаты за товар благодаря скидке от торговой организации. Покупки в рассрочку без переплаты для клиента возможны сроком от 6 до 24 месяцев с первоначальным взносом от 0 руб.

Новости компании

ИСТОЧНИК KP.RU

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