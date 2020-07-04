Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

4 Июль 2020 2020-07-04T14:10:45+03:00

Рассказываем о статистике по районам

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4 июля в Удмуртии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Воткинске, Сарапуле и в Балезинском районе.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 671

Можга - 213

Алнашский район - 117

Завьяловский район - 105

Малопургинский район - 55

Глазов - 39

Воткинский район - 33

Балезинский район - 37

Можгинский район - 27

Граховский район - 19

Увинский район - 18

Сарапул -38

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 20

Ярский район - 8

Воткинск - 12

Красногорский район - 7

Шарканский район - 6

Якшур-Бодьинский район - 7

Игринский район -17

Кезский район - 8

Кизнерский район - 11

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 3

Вавожский район - 14

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 3

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU