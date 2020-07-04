Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 4 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
4 июля в Удмуртии зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Воткинске, Сарапуле и в Балезинском районе.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 671
Можга - 213
Алнашский район - 117
Завьяловский район - 105
Малопургинский район - 55
Глазов - 39
Воткинский район - 33
Балезинский район - 37
Можгинский район - 27
Граховский район - 19
Увинский район - 18
Сарапул -38
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 20
Ярский район - 8
Воткинск - 12
Красногорский район - 7
Шарканский район - 6
Якшур-Бодьинский район - 7
Игринский район -17
Кезский район - 8
Кизнерский район - 11
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 3
Вавожский район - 14
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 3
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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