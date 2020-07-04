Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 июля: 20 случаев заражения и 42 выздоровевших

4 Июль 2020 2020-07-04T08:12:31+03:00

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В Удмуртии на утро 4 июля зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона на странице во «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано Воткинске, Сарапуле и в Балезинском районе, - говорится в сообщении.

При этом за сутки выписали 42 пациента, общее число выздоровевших увеличилось до 1138 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1519 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом.

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ИСТОЧНИК KP.RU