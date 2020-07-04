Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 4 июля: 20 случаев заражения и 42 выздоровевших
В Удмуртии на утро 4 июля зарегистрировано 20 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона на странице во «ВКонтакте».
- Диагноз подтвердился у 12 жителей Ижевска, 3 жителей Завьяловского района, 2 жителей Можги, по одному случаю заболевания зарегистрировано Воткинске, Сарапуле и в Балезинском районе, - говорится в сообщении.
При этом за сутки выписали 42 пациента, общее число выздоровевших увеличилось до 1138 человек.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 1519 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, 29 из них закончились летальным исходом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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