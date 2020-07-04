Спортсмены ХК «Ижсталь» будут сдавать тесты на коронавирус перед сезоном

4 Июль 2020 2020-07-04T15:36:53+03:00

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В хоккейном клубе «Ижсталь» началась подготовка к сезону. Все спортсмены будут сдавать анализы на коронавирус и наличие антител перед началом тренировок. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- С восьмого июля начнем полноценные тренировки. Понятно, коронавирус вносит свои изменения. Тренерский штаб в первую очередь думает о подготовке игроков, но не забывает и о безопасности. Если не возникнет каких-либо экстраординарных мер, в первый месяц мы планируем провести сбор дома в Ижевске. Пятого и шестого августа сыграем два товарищеских матча в Перми. С десятого числа нас ждет домашний турнир Тарасова, - поделился планами главный тренер команды Константин Полозов.

Также, по словам тренера, если позволит эпидемиологическая обстановка, то команда отправится на турнир в Тюмень. Кстати, на данный момент подготовку проходят 30 хоккеистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU