Адреналин и настоящие мужчины: в Ижевске вновь пройдет турнир уличных боев «STRELKA»
Турнир уличных боев «STRELKA*» (18+) вновь пройдет в Ижевске. Об этом сообщили организаторы в группе во «ВКонтакте».
- Любимая площадка — трибуны. Настоящая Стрелка — Кровь и песок. К участию в поединках допускается любой желающий - пары будут определены на месте путем жеребьевки, - написали организаторы.
Фото: Сергей Грачев
Как и в прошлом году, бои пройдут на Молдаванском пруду в селе Завьялово. Билеты можно купить по ссылке. Стоимость: 300 рублей при покупке онлайн, 250 рублей при покупке от 5 билетов онлайн, 400 рублей на входе.
Когда: 18 июля
Во сколько: 16:00
*Стрелка
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Уличные бои в Ижевске STRELKA . 18 Июля 16:00 Молдаванский пруд, с. Завьялово. Специальный турнир серии Туман Войны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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