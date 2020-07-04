2020-07-04T19:02:09+03:00
Общество

Адреналин и настоящие мужчины: в Ижевске вновь пройдет турнир уличных боев «STRELKA»

Принять участие может любой желающий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Турнир уличных боев «STRELKA*» (18+) вновь пройдет в Ижевске. Об этом сообщили организаторы в группе во «ВКонтакте».

- Любимая площадка — трибуны. Настоящая Стрелка — Кровь и песок. К участию в поединках допускается любой желающий - пары будут определены на месте путем жеребьевки, - написали организаторы.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Как и в прошлом году, бои пройдут на Молдаванском пруду в селе Завьялово. Билеты можно купить по ссылке. Стоимость: 300 рублей при покупке онлайн, 250 рублей при покупке от 5 билетов онлайн, 400 рублей на входе.

Когда: 18 июля

Во сколько: 16:00

*Стрелка

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Уличные бои в Ижевске STRELKA . 18 Июля 16:00 Молдаванский пруд, с. Завьялово. Специальный турнир серии Туман Войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Адреналин и настоящие мужчины: в Ижевске вновь пройдет турнир уличных боев «STRELKA»
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