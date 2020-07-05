Фото: в одном из городов Удмуртии залило водой придомовые территории
В городе Воткинске Удмуртской республики по предварительным данным подтопило 18 придомовых территорий. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Алексей Заметаев.
За час в городе выпало 45 мм осадков. В двух домах вода залила цокольные этажи. В одном из домов спасатели эвакуировали жительницу на второй этаж.
Фото: Алексей Заметаев
Для откачки воды привлекли пожарную технику. Работы выполняют «Водоканал» и «ВГЭС». Жителям советуют прочистить дренажные канавы, потому что дожди и грозы могут повториться.
Фото: Алексей Заметаев
Перекрестки некоторых улиц замыло песком. Жители улиц Энтузиастов и Рабочей остались без электричества. На улице Пролетарской подтопило территорию базы «Стройдвор».
Фото: Алексей Заметаев
Фото: Алексей Заметаев
Фото: Алексей Заметаев
Напомним, 5 июля по прогнозу синоптиков должны быть грозы.
Подтоплениеи в Воткинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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