Фото: в одном из городов Удмуртии залило водой придомовые территории

5 Июль 2020 2020-07-05T17:05:20+03:00

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В городе Воткинске Удмуртской республики по предварительным данным подтопило 18 придомовых территорий. Об этом сообщил на своих страницах в социальных сетях глава города Алексей Заметаев.

За час в городе выпало 45 мм осадков. В двух домах вода залила цокольные этажи. В одном из домов спасатели эвакуировали жительницу на второй этаж.

Фото: Алексей Заметаев

Для откачки воды привлекли пожарную технику. Работы выполняют «Водоканал» и «ВГЭС». Жителям советуют прочистить дренажные канавы, потому что дожди и грозы могут повториться.

Фото: Алексей Заметаев

Перекрестки некоторых улиц замыло песком. Жители улиц Энтузиастов и Рабочей остались без электричества. На улице Пролетарской подтопило территорию базы «Стройдвор».

Фото: Алексей Заметаев

Фото: Алексей Заметаев

Фото: Алексей Заметаев

Напомним, 5 июля по прогнозу синоптиков должны быть грозы.

Подтоплениеи в Воткинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU