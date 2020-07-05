Грозы ожидаются в Удмуртии 5 июля
Жителей Удмуртии предупреждают, что 5 июля ожидаются грозы и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
При грозе порывы ветра будут усиливаться до 15-17 м/с. Населению рекомендуется следить за новостными блоками, закрывать форточки при усилении ветра, не жечь траву и мусор и ограничить пребывание на улице. Автомобилистам стоит вести транспортное средство с осторожностью и избегать мест для стоянки, где на машину может упасть дерево. От дальних поездок на автомобиле стоит воздержаться.
Для решения вопросов по электроснабжению можно позвонить по бесплатному номеру 8-800-50-50-115.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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