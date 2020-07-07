Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
7 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по 7 случаев зарегистрировано в Можге и Кезском районе, по 3 случая в Граховском и Завьяловском районах, по 2 случая в Сарапуле и Малопургинском районе, по 1 случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Вавожском, Якшур-Бодьинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 697
Можга - 220
Алнашский район - 119
Завьяловский район - 110
Малопургинский район - 57
Глазов - 41
Воткинский район - 33
Балезинский район - 39
Можгинский район - 27
Граховский район - 23
Увинский район - 19
Сарапул - 42
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 20
Ярский район - 8
Воткинск - 12
Красногорский район - 7
Шарканский район - 7
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район -18
Кезский район - 15
Кизнерский район - 14
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 4
Вавожский район - 18
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 4
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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