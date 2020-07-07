Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

7 Июль 2020 2020-07-07T14:47:38+03:00

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7 июля в Удмуртии зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по 7 случаев зарегистрировано в Можге и Кезском районе, по 3 случая в Граховском и Завьяловском районах, по 2 случая в Сарапуле и Малопургинском районе, по 1 случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Вавожском, Якшур-Бодьинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 697

Можга - 220

Алнашский район - 119

Завьяловский район - 110

Малопургинский район - 57

Глазов - 41

Воткинский район - 33

Балезинский район - 39

Можгинский район - 27

Граховский район - 23

Увинский район - 19

Сарапул - 42

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 20

Ярский район - 8

Воткинск - 12

Красногорский район - 7

Шарканский район - 7

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район -18

Кезский район - 15

Кизнерский район - 14

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 4

Вавожский район - 18

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 4

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU