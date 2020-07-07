2020-07-07T09:07:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 7 июля: 38 новых случаев заражения и один пациент скончался

Выздоровели еще 40 человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 7 июля зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

- Диагноз подтвердился у 10 жителей Ижевска, по 7 случаев зарегистрировано в Можге и Кезском районе, по 3 случая в Граховском и Завьяловском районах, по 2 случая в Сарапуле и Малопургинском районе, по 1 случаю заболевания зарегистрировано в Глазове, Балезинском, Вавожском, Якшур-Бодьинском районах, - говорится в сообщении.

Также по состоянию на 7 июля скончался еще один пациент с коронавирусом, выздоровели еще 40 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1592 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, 31 из них закончился летальным исходом, 1210 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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