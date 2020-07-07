На две недели отключат горячую воду еще в одном микрорайоне Ижевска

7 Июль 2020 2020-07-07T15:37:48+03:00

Испытания будут проходить с 8 по 21 июля

Изменить размер текста: A A

В Ижевске еще в одном микрорайоне отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 8 по 21 июля специалисты проведут гидравлические испытания в микрорайонах Старого аэропорта. Горячей воды не будет по адресам:

- Весенняя 5, 6;

- М.Калашникова 1, 3, 6, 7, 8, 10;

- Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103а, 103б, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113;

- Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU