2020-07-07T15:37:48+03:00
Общество

На две недели отключат горячую воду еще в одном микрорайоне Ижевска

Испытания будут проходить с 8 по 21 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске еще в одном микрорайоне отключат горячую воду. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 8 по 21 июля специалисты проведут гидравлические испытания в микрорайонах Старого аэропорта. Горячей воды не будет по адресам:

- Весенняя 5, 6;

- М.Калашникова 1, 3, 6, 7, 8, 10;

- Молодежная 56, 56а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 69, 70, 70а, 71, 72, 72а, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 79а, 79б, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 90а, 91, 91а, 92, 92а, 92б, 93, 93а, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103а, 103б, 105, 107, 107а, 109, 109а, 113;

- Союзная 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 101а, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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