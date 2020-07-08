2020-07-08T14:33:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На утро 8 июля в Удмуртии зарегистрировано 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 4 жителей Можги, по 2 случая зарегистрировано в Сарапуле и Алнашском районе, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Воткинске, Балезинском, Завьяловском, Граховском, Каракулинском, Малопургинском районах.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 714

Можга - 224

Алнашский район - 121

Завьяловский район - 111

Малопургинский район - 58

Глазов - 41

Воткинский район - 33

Балезинский район - 40

Можгинский район - 27

Граховский район - 24

Увинский район - 19

Сарапул - 44

Глазовский район - 13

Сарапульский район - 20

Ярский район - 8

Воткинск - 13

Красногорский район - 7

Шарканский район - 7

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район -18

Кезский район - 15

Кизнерский район - 14

Камбарский район - 5

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 4

Селтинский район - 4

Вавожский район - 18

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 5

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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