Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 8 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На утро 8 июля в Удмуртии зарегистрировано 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 4 жителей Можги, по 2 случая зарегистрировано в Сарапуле и Алнашском районе, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Воткинске, Балезинском, Завьяловском, Граховском, Каракулинском, Малопургинском районах.
Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:
Ижевск - 714
Можга - 224
Алнашский район - 121
Завьяловский район - 111
Малопургинский район - 58
Глазов - 41
Воткинский район - 33
Балезинский район - 40
Можгинский район - 27
Граховский район - 24
Увинский район - 19
Сарапул - 44
Глазовский район - 13
Сарапульский район - 20
Ярский район - 8
Воткинск - 13
Красногорский район - 7
Шарканский район - 7
Якшур-Бодьинский район - 8
Игринский район -18
Кезский район - 15
Кизнерский район - 14
Камбарский район - 5
Дебёсский район - 3
Сюмсинский район - 4
Селтинский район - 4
Вавожский район - 18
Юкаменский район - 2
Камбарка - 2
Каракулинский район - 5
Киясовский район - 1.
ИСТОЧНИК KP.RU
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