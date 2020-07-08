Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 8 июля: 31 случай заражения и еще одна смерть

8 Июль 2020 2020-07-08T10:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на 8 июля зарегистрирован 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 17 жителей Ижевска, 4 жителей Можги, по 2 случая зарегистрировано в Сарапуле и Алнашском районе, по одному случаю заболевания зарегистрировано в г. Воткинске, Балезинском, Завьяловском, Граховском, Каракулинском, Малопургинском районах, - говорится в сообщении.

Также за сутки скончалась еще одна женщина 87 лет, а выздоровели 45 человек, их уже выписали.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1623 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, 32 из них закончились летальным исходом, 1255 человек выздоровели.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Удмуртии зафиксировали 14 очагов бешенства.

- Работники скорой в Удмуртии не получали стимулирующие выплаты за работу с коронавирусом. В ситуацию вмешалась прокуратура.

- Алина Загитова за год заработала более 1 млн долларов. Из чего складывается доход олимпийской чемпионки.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.

ИСТОЧНИК KP.RU