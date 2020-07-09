Два общественных пространства благоустроят в Ижевске

9 Июль 2020 2020-07-09T08:23:11+03:00

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В Ижевске, в год 75-летия Великой Победы, благоустраиваются два общественных пространства, которые увековечат память наших земляков, геройски воевавших на полях сражений.

Глава города Олег Бекмеметьев отметил, что новые городские пространства не только увековечат память доблестных воинов, уроженцев Удмуртии, но и будут способствовать патриотическому воспитанию горожан, особенно - подрастающего поколения.

На улице Кирова у монумента «Слава ВДВ» появится площадка для проведения патриотических мероприятий и небольшой сквер. Сам монумент был установлен в прошлом году, а в этом - в год 90-летию Воздушно-десантных войск России, проводится благоустройство.

Благоустройство территории проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным, и по республиканской программе инициативного бюджетирования.

1,3 млн рублей, выделенных по программе инициативного бюджетирования, направили на обустройство площадки из тротуарной плитки и облицовку гранитом монумента «Слава ВДВ».

Кроме того, 1,2 млн рублей по нацпроекту «Жилье и городская среда» направлены на обустройство пешеходных дорожек, установку светильников и скамеек на этой территории.

Еще одно пространство, которое благоустраивается - Аллея ветеранов по ул. Т. Барамзиной. В 2018-2019 годах здесь были смонтированы ограждения, сделаны новый тротуар и водоотведение. Средства на эти работы - 5,4 млн рублей - направлялись из городского бюджета, в том числе - по Реестру наказов избирателей депутатам Городской думы.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» здесь установят 19 новых светильников, обустроят газон, поставят информационные стенды. Стоимость работ - почти 1,4 млн рублей.

- Большое достижение Ижевска - в том, что в нашем городе сохраняется и успешно работает система патриотического воспитания, - подчеркнул Николай Швецов, заместитель председателя Удмуртского регионального отделения Российского союза офицеров запаса. - Появляются новые инициативы - например, присвоение столице Удмуртии почетного звания «Город трудовой доблести», создаются общественные территории для проведения патриотических мероприятий. Сохраняется историческая память, что позволяет прививать подрастающему поколению чувство гордости за свою малую родину и страну, в которой мы живем.

ИСТОЧНИК KP.RU