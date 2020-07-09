Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 9 июля: 29 новых случаев заражения

9 Июль 2020 2020-07-09T08:08:15+03:00

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На утро 9 июля в Удмуртии зарегистрировано случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 5 жителей г.Ижевска, 4 жителей Кезского района, по 2 случая зарегистрировано в г.Можге, Вавожском, Игринском, Камбарском, Каракулинском, Можгинском, Сарапульском, Шарканском районах, по одному случаю заболевания зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Граховском, Кизнерском районах, - написал глава региона.

Всего в Удмуртии выявлено 1652 лабораторно подтверждённых случая коронавирусной инфекции, 32 из них закончились летальным исходом, 1297 человек выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU