Химикаты или насекомые: ижевчане заметили вещество на кленах и липах

9 Июль 2020 2020-07-09T16:51:43+03:00

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Ижевчане заметили, что на липах и кленах блестящее вещество. Некоторые предположили, что это химикаты от вредителей или от коронавируса. «Комсомолка» обратилась к специалисту.

Фото: Екатерина Ардашева

- В этом году погодные условия сложились так, что началось массовое размножение тли. Подобное бывает очень редко. То, что мы видим на листьях – это так называемая падь, выделения насекомых, питающихся растительным соком. Если перевернуть лист растения, мы увидим, что на его нижней поверхности сидит питающаяся тля. Выделения капают на нижние листья и высыхают. А блестят они из-за большого содержания сахаров, - рассказал старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Фото: Екатерина Ардашева

В Ижевске тлей больше всего поражены клены и липы, но серьезных повреждений на деревьях пока не отмечено.

Фото: Екатерина Ардашева

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ИСТОЧНИК KP.RU