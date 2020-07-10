Тверь, Калуга или Нижний Новгород: аналитики назвали бюджетные направления для поездок по поезде по России

10 Июль 2020 2020-07-10T16:36:51+03:00

Из Москвы дешевле всего съездить в Тверь

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Аналитики назвали бюджетные направления для поездок на поезде по России в июле. Об этом сообщает RT на русском.

Так, из Москвы дешевле всего можно съездить до Твери – цена билета от 350 рублей, до Смоленска – от 420 рублей, до Калуги – от 490 рублей, до Брянска – от 520 рублей.

А вот до Санкт-Петербурга билет будет стоить за 585 рублей, в Нижний Новгород — за 630 рублей, в Ярославль — за 650 рублей и в Кострому — за 800 рублей.

Жители Краснодара могут организовать наиболее выгодное железнодорожное путешествие в Сочи: стоимость билета — от 590 рублей. Из Екатеринбурга дешевле всего обойдётся поездка в Челябинск (690 рублей), а из Казани за 1000 рублей можно доехать до Ижевска.

А из Челябинска наиболее выгодной оказалась поездка в Екатеринбург (700 рублей), из Самары — в Пензу (750 рублей за билет в одну сторону).

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ИСТОЧНИК KP.RU