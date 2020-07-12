2020-07-12T10:54:24+03:00
Общество

Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в Глазове

Пострадавшего транспортировали до машины скорой на настилках
Оксана Мымрина
Поделиться:
Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в ГлазовеМужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в ГлазовеФото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Глазове мужчина упал с бетонного заграждения возле реки Чепцы. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, инцидент произошел 11 июля.

Отмечается, что в результате падения с высоты порядка 2,5 метров мужчина, 1973 года рождения, получил травму и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи на жёстких настилках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Круглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в Удмуртии

45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За полгода свыше 2 тысяч человек обратились в медучреждения Удмуртии с укусами животных
Глава Ижевска задекларировал в 2019 году доход в размере 3,2 млн рублей
Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в Глазове
Круглогодичным выращиванием ягод планируют заняться в Удмуртии
45 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки
На улице Милиционной в Ижевске появится пешеходный переход
Клещи покусали более 11 тысяч жителей Удмуртии
Житель Удмуртии, застреливший свою мать, проведет в колонии более 9 лет
Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 11 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
На объездной дороге Ижевска легковушка врезалась в трактор
Школьные линейки к 1 сентября в Удмуртии не отменят, но проведут с ограничениями
Статистика коронавируса в Удмуртии на 11 июля: 46 заболевших, 28 выздоровевших
В общественных местах Ижевска в 2020 году установят 50 видеокамер
Тверь, Калуга или Нижний Новгород: аналитики назвали бюджетные направления для поездок по поезде по России
Будут ли участок Славянского шоссе в Ижевске ремонтировать по гарантии?
В ближайший час в Удмуртии ожидаются грозы, ливни и град
У жителя Удмуртии мошенники обманным путем похитили 400 тысяч рублей