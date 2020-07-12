12 Июль 2020 2020-07-12T10:54:24+03:00

Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в Глазове Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пострадавшего транспортировали до машины скорой на настилках

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В Глазове мужчина упал с бетонного заграждения возле реки Чепцы. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, инцидент произошел 11 июля.

Отмечается, что в результате падения с высоты порядка 2,5 метров мужчина, 1973 года рождения, получил травму и не мог самостоятельно передвигаться.

Спасатели, используя альпинистское снаряжение, транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи на жёстких настилках.

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ИСТОЧНИК KP.RU