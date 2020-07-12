Мужчина упал с бетонного заграждения у Чепцы в Глазове
В Глазове мужчина упал с бетонного заграждения возле реки Чепцы. Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии, инцидент произошел 11 июля.
Отмечается, что в результате падения с высоты порядка 2,5 метров мужчина, 1973 года рождения, получил травму и не мог самостоятельно передвигаться.
Спасатели, используя альпинистское снаряжение, транспортировали пострадавшего до машины скорой помощи на жёстких настилках.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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