2020-07-12T23:42:18+03:00
Общество

Происшествия на воде за 12 июля в Удмуртии: спасение женщины и утонувший мужчина

В период жары происшествия на воде участились
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы УдмуртииФото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии
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12 июля в Удмуртии добровольцы-осводовцы спасли женщину, которая была без сознания в воде. Об этом сообщает пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

Фото: пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

Фото: пресс-служба РОО «ОСВОД в Удмуртии».

- Около 15:00 спасатели, которые дежурили на озере в поселке Русь, заметили женщину, которая долго плавала на спине без движений. Спасатели подплыли к ней, женщина не реагировала на обращения, в итоге удалось нащупать пульс. Добровольцы вытащили женщину на берег, где она пришла в себя, - говорится в сообщении.

Еще один случай произошел в поселке Игра. По сообщениям пресс-службы поисково-спасательной службы Удмуртии, 12 июля в реке Лоза было найдено тело утонувшего мужчины.

Жителей Удмуртии просят соблюдать правила безопасности на воде и быть осторожными.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Доброе утро, ижевчане! Пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, мы вам расскажем о погоде (да-да, жара не спадет, наслаждаемся!).

- Зал театра юного зрителя в Ижевске будет рассчитан на 180 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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