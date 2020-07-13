Погода в Ижевске 13 июля 2020 года: жара до +30 градусов

13 Июль 2020 2020-07-12T22:38:51+03:00

Рассказываем о погоде на день

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Доброе утро, ижевчане! Стартует новая неделя, на календаре понедельник, 13 июля. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, днем температура поднимется до +27…+29 градусов, возможно до +30 градусов, ночью +13…+15 градусов, весь день без осадков.

По данным сервиса Яндекс погода, днем 13 июля будет +29…+30 градусов, ночью +18…+21 градус, облачно с прояснениями.

Желаем вам удачной недели! А для тех, кто в отпуске, наша подборка мест, где можно искупаться в Ижевске и не только.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Зал театра юного зрителя в Ижевске будет рассчитан на 180 мест.

- Троллейбусный маршрут №6 в Ижевске с понедельника возобновит работу по вечерам.

- Цены на вторичное жилье выросли в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU