2020-07-13T14:37:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о статистике по районам
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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На утро 13 июля в Удмуртии зарегистрировали 42 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.

Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю в Можге и Кизнерском районе.

Рассказываем, какие районы лидируют по количеству заболевших коронавирусом:

Ижевск - 807

Можга - 238

Алнашский район - 123

Завьяловский район - 129

Малопургинский район - 59

Глазов - 44

Воткинский район - 33

Балезинский район - 49

Можгинский район - 33

Граховский район - 25

Увинский район - 20

Сарапул - 45

Глазовский район - 14

Сарапульский район - 22

Ярский район - 11

Воткинск - 16

Красногорский район - 7

Шарканский район - 9

Якшур-Бодьинский район - 8

Игринский район - 25

Кезский район - 22

Кизнерский район - 40

Камбарский район - 8

Дебёсский район - 3

Сюмсинский район - 5

Селтинский район – 4

Вавожский район - 23

Юкаменский район - 2

Камбарка - 2

Каракулинский район - 7

Киясовский район - 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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