2020-07-13T08:08:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 13 июля: один пациент скончался и 42 случая заражения

Мужчине, который скончался, было 74 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 13 июля зарегистрировано 42 случая коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю в Можге и Кизнерском районе, - говорится в сообщении.

Также на утро 13 июля скончался еще один пациент – мужчина 74 лет. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1834 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции в 180 населенных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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