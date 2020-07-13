Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 13 июля: один пациент скончался и 42 случая заражения

13 Июль 2020 2020-07-13T08:08:07+03:00

Мужчине, который скончался, было 74 года

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на утро 13 июля зарегистрировано 42 случая коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.

- Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю в Можге и Кизнерском районе, - говорится в сообщении.

Также на утро 13 июля скончался еще один пациент – мужчина 74 лет. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1834 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции в 180 населенных пунктах.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Если вы вдруг не получили вторую выплату на детей, то эта информация для вас.

- Происшествия на воде за 12 июля в Удмуртии: спасение женщины и утонувший мужчина.

- Доброе утро, ижевчане! Пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, мы вам расскажем о погоде (да-да, жара не спадет, наслаждаемся!).

ИСТОЧНИК KP.RU