Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 13 июля: один пациент скончался и 42 случая заражения
В Удмуртии на утро 13 июля зарегистрировано 42 случая коронавирусом. Об этом сообщил глава региона в соцсетях.
- Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю в Можге и Кизнерском районе, - говорится в сообщении.
Также на утро 13 июля скончался еще один пациент – мужчина 74 лет. Всего в Удмуртии зарегистрировано 1834 лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции в 180 населенных пунктах.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Если вы вдруг не получили вторую выплату на детей, то эта информация для вас.
- Происшествия на воде за 12 июля в Удмуртии: спасение женщины и утонувший мужчина.
- Доброе утро, ижевчане! Пока вы настраиваетесь на рабочую неделю, мы вам расскажем о погоде (да-да, жара не спадет, наслаждаемся!).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»