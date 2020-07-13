2020-07-13T15:25:11+03:00
Происшествия

Двоих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр

Они проводили игры на протяжении года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии вынесли приговор двоим местным жителям, которых обвиняют в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов осужденные проводили азартные игры в игровом клубе в Увинском районе. В результате преступной деятельности мужчины получили доход в размере более 6 млн рублей, - говорится в сообщении.

Преступная деятельность была пресечена следователями СК совместно с полицейскими. Клуб закрыли, в ходе следствия установлены все участники группы, собраны доказательства.

Суд назначил организатору наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей условно с испытательным сроком 2 года, его подельнику – 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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