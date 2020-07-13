Двоих жителей Удмуртии осудили за незаконную организацию и проведение азартных игр
В Удмуртии вынесли приговор двоим местным жителям, которых обвиняют в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов осужденные проводили азартные игры в игровом клубе в Увинском районе. В результате преступной деятельности мужчины получили доход в размере более 6 млн рублей, - говорится в сообщении.
Преступная деятельность была пресечена следователями СК совместно с полицейскими. Клуб закрыли, в ходе следствия установлены все участники группы, собраны доказательства.
Суд назначил организатору наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей условно с испытательным сроком 2 года, его подельнику – 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»