В домах у УдГУ в Ижевске на две недели отключат горячую воду

Фото: Амир Закиров

В Ижевске в некоторых домах, находящихся у УдГУ, отключат горячую воду на две недели. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, с 14 по 27 июля на участке будет проводиться 19 этап гидравлических испытаний. Горячей воды не будет в домах по адресам:

- Зенитная 1, 2а, 3, 4, 5, 5/1, 7;

- Коммунаров 214а, 216а, 216б, 231, 239, 249;

- Красногеройская 28, 28а, 30, 32, 38а, 52, 54, 63б, 69а, 71, 77;

- Лихвинцева 62, 64, 66, 68, 68а, 70, 72;

- Ломоносова 2, 4б, 5, 5а, 9, 9а, 10, 20;

- Пушкинская 190, 192, 194, 196, 198, 200;

- Советская 21, 21а, 25, 31;

- Удмуртская 222, 222а, 224, 226, 230, 231, 233, 235, 237, 239;

- Университетская 1.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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