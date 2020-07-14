«Отдохнул»: ижевчанин попался на удочку мошенников при бронировании номера в санатории

14 Июль 2020 2020-07-14T06:31:08+03:00

Он лишился почти 30 тысяч рублей

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59-летний ижевчанин попался на удочку мошенников при бронировании номера в санатории на Черноморском побережье. Он лишился 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Номер потерпевший забронировал еще в январе текущего года. Нашел объявление и перевел по указанным в нем данным предоплату.

- Несколько дней назад потерпевший решил уточнить, сохранилась ли бронь. Однако номер телефона, по которому он звонил полгода назад, был выключен, - рассказали в ведомстве.

Уже возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU