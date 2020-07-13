Почти 100 тысяч рублей похитили мошенники у жительницы Удмуртии

13 Июль 2020 2020-07-13T09:52:04+03:00

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В полицию обратилась 30-летняя жительница Удмуртии с заявлением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка и сообщил о подозрительных операциях с банковским счетом. Чтобы предотвратить хищение денег, женщине нужно было назвать все данные карты, что она и сделала. Через несколько минут она получила сообщение о списании денег с двух ее карт. Ущерб составил 95 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

На данный момент возбуждено уголовное дело. МВД по Удмуртии напоминает гражданам: ни в коем случае не называйте никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков.

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ИСТОЧНИК KP.RU