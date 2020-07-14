Статистика по коронавирусу в Удмуртии на 14 июля: двое человек скончались и 46 новых случаев заражения

14 Июль 2020 2020-07-14T08:28:09+03:00

Скончались двое мужчин, им было 71 год и 50 лет

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В Удмуртии на утро 14 июля было зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается в группе оперштаба республики во «ВКонтакте».

- Диагноз подтвердился у 33 жителей Ижевска, 7 жителей Можгинского района, 4 жителей Можги и 2 жителей Сарапула. За сутки было зарегистрировано два летальных случая – мужчинам было 50 лет и 71 год, - говорится в сообщении.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 1 880 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 1 361 человек выздоровел. 35 летальных случаев. Состояние заболевших: 387 в удовлетворительном состоянии, 57 средней степени тяжести, 16 в тяжелом состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU