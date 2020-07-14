Ребенок-инвалид из Удмуртии получил лекарства только после вмешательства прокуратуры

14 Июль 2020 2020-07-14T07:42:48+03:00

Ему были положены бесплатные инсулиновые иглы и тест-полоски к глюкометру

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Ребенок-инвалид из Удмуртии, страдающий сахарным диабетом, получил лекарства только после вмешательства прокуратуры. Ему были положены бесплатные инсулиновые иглы и тест-полоски к глюкометру, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее матери отказали в получении медицинских изделий. По результатам проверки прокуратуры, главный врач больницы получил предписание об устранении нарушений.

- Требования прокурора удовлетворены, ребенок-инвалид обеспечен необходимыми медицинскими изделиями, - резюмировали в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU